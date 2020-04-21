На Ямале медик от пациентки заразилась COVID-19

Врач больницы Ноябрьска, куда привозят больных с коронавирусом, сама заболела новой инфекцией. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов.

«На сегодняшний день в нашем городе есть один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Сразу хочу обратить внимание, это наш медик, по роду своей деятельности контактировала с пациенткой из Ханымея. Ноябрянка с 1 апреля находилась на самоизоляции, чувствовала себя хорошо», – сообщил Романов. Перед выходом на работу медик вновь сдала тест, который оказался положительным. И сейчас работница больницы Ноябрьска находится на карантине.

Напомним, главными очагами коронавируса на Ямале стали месторождения Газпрома, поселки Пангоды и Ханымей. В обоих поселках в начале апреля был введен карантин.

В центральную городскую больницу Ноябрьска и СПИД-центр в апреле также были доставлены 37 сотрудников «Газпром добыча Ноябрьск». Это работники Чаяндинского месторождения (Якутия) – ресурсная база для газопровода «Сила Сибири».

По данным на 20 апреля в округе число больных короновирусом выросло до 140.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 20.04.20

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