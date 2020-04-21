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Вторник, 21 апреля 2020, 15:00 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

Ямальские вахтовики продолжают портить статистику по коронавирусу

На Ямале за сутки шесть новых случаев коронавируса, пять их которых приходятся на работников месторождения. По данным на 21 апреля, общее число заболевших в регионе увеличилось до 146, сообщает региональный штаб ЯНАО.

Один новый коронавирусный больной зарегистрирован в Салехарде, пять – на месторождении Ямальского района.

«Пять новых случаев подтверждены у вахтовых рабочих одного из месторождений в Ямальском районе. Коронавирусная инфекция подтвердилась при обследовании контактных по ранее заболевшим. Все пятеро работников месторождения находятся на госпитализации в Новоуренгойской центральной городской больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В Салехарде единственный новый случай связан с выявлением инфекции у одного из близких контактных в семейном очаге. Лечение проводится амбулаторно, заболевший на изоляции с начала апреля», – уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Пуровский и Надымский районы, где были выявлены очаги COVID-19, демонстрируют положительную динамику, там новых случаев коронавирусной инфекции не выявлено.

В Салехарде сейчас 37 случаев коронавируса, в Надымском районе – 27, в Новом Уренгое – 22, в Пуровском районе – 40, Ямальский район – 17.

В ямальских больницах остаются 84 пациента. Из госпитализированных в данный момент семь пациентов находятся в тяжелом состоянии, все они на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

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