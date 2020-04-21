Ямальские вахтовики продолжают портить статистику по коронавирусу

На Ямале за сутки шесть новых случаев коронавируса, пять их которых приходятся на работников месторождения. По данным на 21 апреля, общее число заболевших в регионе увеличилось до 146, сообщает региональный штаб ЯНАО.

Один новый коронавирусный больной зарегистрирован в Салехарде, пять – на месторождении Ямальского района.

«Пять новых случаев подтверждены у вахтовых рабочих одного из месторождений в Ямальском районе. Коронавирусная инфекция подтвердилась при обследовании контактных по ранее заболевшим. Все пятеро работников месторождения находятся на госпитализации в Новоуренгойской центральной городской больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В Салехарде единственный новый случай связан с выявлением инфекции у одного из близких контактных в семейном очаге. Лечение проводится амбулаторно, заболевший на изоляции с начала апреля», – уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Пуровский и Надымский районы, где были выявлены очаги COVID-19, демонстрируют положительную динамику, там новых случаев коронавирусной инфекции не выявлено.

В Салехарде сейчас 37 случаев коронавируса, в Надымском районе – 27, в Новом Уренгое – 22, в Пуровском районе – 40, Ямальский район – 17.

В ямальских больницах остаются 84 пациента. Из госпитализированных в данный момент семь пациентов находятся в тяжелом состоянии, все они на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

Салехард, Ямальский район, Дарья Котова

Салехард, Ямальский район. Другие новости 21.04.20

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