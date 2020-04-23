На Ямале осудили курганца, отправившего на корпоративную почту интимное видео своей возлюбленной

На Ямале суд вынес приговор 42-летнему жителю Курганской области, который отомстил своей экс-возлюбленной. Мужчина отправил интимное видео бывшей подруги ее начальнику и коллегам. За это ему придется заплатить крупный штраф.

Как сообщал «Новый День», home video распространял житель Зауралья, уехавший работать на Ямал вахтовым методом. «30 мая 2019 года мужчина отправил на электронный адрес учреждения, где работала потерпевшая, видеозапись, изображающую интимную сторону жизни женщины, порочащую ее честь и достоинство», – ранее уточнял ямальский Следком.

Уголовное дело было возбуждено ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Обвиняемый свою вину не признавал. Он настаивал, что снимал видео на рабочем месте потерпевшей во время их свидания. А показать «фильм» коллегам и начальнику женщины его вынудил гражданский долг. Курганец также не скрывал, что хотел создать проблемы для экс-подруги, так как испытывал к ней «неприязненные отношения из-за разрыва их отношений».

Суд Пуровского района признал вину жителя Курганской области. За свою выходку он оштрафован на сумму 80 тыс рублей. Приговор вступил в законную силу.

Курган, Пуровский район, Дарья Котова

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