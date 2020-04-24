Авиакомпания «Ямал» терпит убытки и сокращает количество рейсов до минимума

Авиакомпания «Ямал» («дочка» правительства ЯНАО) из-за финансовых сложностей отменяет часть рейсов. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Это связано с финансовыми сложностями, которые сейчас есть у авиакомпании. Загрузка самолетов низкая, осуществляется частично.Помните, мы в самом начале приняли решение, чтобы продавалось не более половины билетов, чтобы люди могли рассаживаться с определенной дистанцией. В результате рейсы – убыточны. Мы, безусловно, сохраняем минимальное число рейсов, чтобы могли улететь те, кому это остро необходимо, но общее количество рейсов, конечно, уменьшилось», – заявил Артюхов.

Как сообщал «Новый День» со ссылкой на главу департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максима Першикова, в апреле пассажиропоток на межмуниципальных авиаперевозках снизился почти на 90%, на 80% сократилось количество пассажиров, прибывших в округ из других регионов.

Из-за коронавируса, когда прекращены международные полеты, а в российских городах прилетающих из других регионов отправляют на самолизоляцию, ямальцы начали массово сдавать ранее купленные билеты. Только на рейсы АК «Ямал» было сдано более 30 тыс билетов.

Также напомним, что из-за пандемии коронавируса авиакомпания «Ямал» была переведена на особый режим работы. Было принято сократить число рейсов. Также по решению оперативного штаба ЯНАО загрузка всех внутрирегиональных рейсов сократилась на 50%.

«Это значит, что если самолет вмещает, например, 100 мест, полететь смогут только 50 пассажиров. Они будут рассредоточены по салону воздушного судна: эта мера необходима, чтобы соблюдать между людьми рекомендуемую социальную дистанцию. Во-вторых, существенно сокращаем частоту рейсов. В-третьих, увеличиваем правительственную квоту по бронированию мест: она составит половину всех билетов. Организации смогут подавать заявки в дирекцию транспорта Ямала, чтобы привезти важных специалистов, и тогда места для них будут выделяться», – ранее объяснял смысл принятых решений губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Салехард, Дарья Котова

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