Авиакомпания «Ямал» скорректировала «коронавирусное» расписание

Для авиакомпании «Ямал», которая в апреле из-за Covid-19 сократила часть рейсов, продлеваются ограничительные меры. Такое решение принял оперативный штаб ЯНАО по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В расписании авиаперевозчика остаются только восемь рейсов: Салехард-Тюмень (4 раза в/н), Салехард-Москва (3 раза в/н), Салехард-Новый Уренгой (2 раза в/н), Салехард-Надым (1 раз в /н), Салехард-Ноябрьск (1 раз в/н), Тюмень –Надым (1 раз в/н), Тюмень-Новый-Уренгой (2 раза в/н) и Тюмень-Ноябрьск (1 раз в/н).

Самолеты по-прежнему будут летать полупустыми. Максимальная загрузка кресел – 50%. Это необходимо, чтобы пассажиры могли рассредоточиться по салону и таким образом соблюдать социальную дистанцию.

В оперативном штабе уточнили, что деньги за билеты на отмененные рейсы будут возвращены без штрафных санкций.

Вертолётные пассажирские перевозки, как и в апреле, будут осуществляться только по согласованию с главами муниципалитетов. Ограничения не касаются завоза в посёлки необходимых товаров по воздуху – он осуществляется в полном объёме.

Как сообщал «Новый День», авиакомпания «Ямал» («дочка» правительства ЯНАО) в данный момент терпит убытки из-за ограничительных антикоронавирусных мер. «Это связано с финансовыми сложностями, которые сейчас есть у авиакомпании. Загрузка самолетов низкая, осуществляется частично. Помните, мы в самом начале приняли решение, чтобы продавалось не более половины билетов, чтобы люди могли рассаживаться с определенной дистанцией. В результате рейсы – убыточны. Мы, безусловно, сохраняем минимальное число рейсов, чтобы могли улететь те, кому это остро необходимо, но общее количество рейсов, конечно, уменьшилось», – ране комментировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Уже в апреле, если оценивать показатели округа, пассажиропоток на межмуниципальных авиаперевозках снизился почти на 90%. И на 80% сократилось количество пассажиров, прибывших в округ из других регионов.

Из-за коронавируса, когда прекращены международные полеты, а в российских городах прилетающих из других регионов отправляют на самолизоляцию, ямальцы начали массово сдавать ранее купленные билеты. Только на рейсы АК «Ямал» было сдано более 30 тыс билетов.

Салехард, Дарья Котова

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