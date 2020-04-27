Власти Ямала рассказали, что происходит с вахтовиками в Сабетте

Оперативный штаб ЯНАО отреагировал на сообщения о том, что вахтовикам, застрявшим из-за коронавируса в поселке Сабетта, не оказывают медицинскую помощь. Ямальские власти заявили, что ситуация там находится под контролем.

«У вахтовых работников организаций, ведущих свою деятельность на территории поселка Сабетта Ямальского района, подтверждено 143 случая коронавирусной инфекции. 22 человека, у которых заболевание протекает с выраженными симптомами ОРВИ или пневмонии, госпитализированы в инфекционные отделения Салехардской окружной больницы и Новоуренгойской центральной городской больницы», – уточнили в оперативном штабе округа.

Еще 121 человек, у которых также подтвердилась новая коронавирусная инфекция, остаются в вахтовом поселке. Заболевшие изолированы и находятся под присмотром медиков.

«У большинства заболевших отсутствуют клинические признаки инфекции. Люди переносят ее бессимптомно или в легкой форме. При ухудшении состояния заболевшие будут госпитализироваться в больницы региона. В Сабетту прибыли 20 медиков компании «Согазмедсервис». Они будут оказывать помощь заболевшим, следить за соблюдением режима, принимать решение о необходимости госпитализации», – резюмировали в правительстве ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», тревогу забили жены вахтовиков. В частности, в СМИ обратились родственники рабочих, нанятых строительной компанией «Велесстрой». По их словам, не у всех вахтовиков с признаками ОРВИ брали тесты, но заболевших много.

Сегодня ночью из поселка Сабетта, закрытого на карантин, вернулись медики, которые взяли 1929 проб. Тесты доставлены в лабораторию Салехардской окружной больницы.

По данным окружного правительства, на месторождениях Ямала вахтовым методом работают более 100 тыс человек, из них 76 тысяч постоянно проживают за пределами округа. Большинство компаний продлили срок вахты рабочим из-за коронавируса, оставив людей на территории ЯНАО.

Сабетта, Ямальский район, Дарья Котова

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