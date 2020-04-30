Сразу плюс 54: в ЯНАО новый очаг коронавируса

На Ямале коронавирус за сутки подтвердился у 54 человек. Всего заболевших на 30 апреля – 463.

Новая партия заболевших – это вахтовики. На месторождениях зафиксировано 52 новых случая заболевания COVID-19. Очагом, после недавней вспышки в Ямальском районе, теперь стали предприятия в районе Нового Уренгоя. Там по состоянию на 30 апреля 121 заболевший, новых случаев – 51. В Ямальском районе, включая вахтовый поселок Сабетта, 146 заболевших, новых случаев не выявлено. Всего на месторождениях COVID-19 подтверждался 296 раз.

В населенных пунктах Ямала общее число заболевших увеличилось до 167 человек. Прирост за сутки – два новых случая. Это Салехард, где теперь 50 заболевших. И Губкинский район, где коронавирус выявлен впервые.

В оперативном штабе ЯНАО подчеркивают, что 295 человек (или 63%) болеют бессимптомно. «Их удалось выявить, благодаря своевременному тестированию групп риска и контактных с заболевшими. Выздоровели от коронавируса 105 человек», – уточняют в оперштабе.

В стационарах лечение проходят 104 пациента. Из госпитализированных в данный момент семь пациентов находятся в тяжелом, два – в крайне тяжелом состоянии. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 30.04.20

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