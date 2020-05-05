На Ямале из-за Covid -19 выплатят дополнительное пособие кочевникам: деньги выделены на пенсионеров и детей

На Ямале принято решение о выплате дополнительных «кочевых» коренным ямальцам. Деньги будут выделены социально незащищенным категориям – пенсионерам и семьям с несовершеннолетними детьми. ЯНАО стал единственным регионом, поддержавшим в пандемию коронавируса северян, ведущих традиционный образ жизни.

Как сообщал «Новый День», поддержать коренное население Ямала предложили ямальские единороссы. И 28 апреля они направили обращение на имя губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Свою инициативу партийцы объяснили тем, что в 2020 году из-за Covid-19 был отменен традиционный День оленевода.

«При этом граждане, ведущие традиционный образ жизни, утратили возможность получить определенный доход, который получали ранее при участии в праздниках «День оленевода», и были лишены сложившегося порядка подготовки к периоду летнего каслания», – сообщалось в официальном письме единороссов на имя губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Решение о дополнительных выплатах кочевникам уже принято. Об этом в своем аккаунте в Инстаграм сообщил спикер ямальского заксобрания Сергей Ямкин.

«Вчера губернатор Дмитрий Андреевич Артюхов принял решение о выплате в мае дополнительных «кочевых» по 5 тысяч рублей на несовершеннолетних детей и пожилых. Эти категории самые социально незащищенные. Определив именно их, мы понимаем, что так создаем максимальных охват населения. Я благодарен губернатору и правительству, что оперативно отреагировали на просьбу актива партии «Единая Россия». Уверен, что сегодня эти средства очень востребованы у тундровиков», – написал Ямкин.

В оперативном штабе ЯНАО уточнили, что деньги кочевники получат уже в мае.

«Мы решили поддержать и выплатить двойные «кочевые» на каждого ребенка до 18 лет – это 3 тысячи семей. И всем нашим пожилым тундровикам: женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. Это еще две тысячи человек. В мае все будет начислено», – резюмировал Дмитрий Артюхов.

Ранее спикер Ямкин уточнял, что из-за пандемии Covid-19 в особой поддержке сейчас нуждаются именно пенсионеры и семьи с несовершеннолетними детьми, ведущие традиционный образ жизни. И заявил, что «действовать надо оперативно».

Напомним, на Ямале почти 19 тыс коренных северян ведут кочевой образ жизни. Из них около 9 тыс человек с 2004 года получают ежемесячное пособие из окружного бюджета. Много лет сумма «кочевых» оставалась неизменной – 2 тыс рублей. В конце 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что окружное правительство приняло решение с 1 января 2020 года увеличить сумму пособия до 5 тыс рублей.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 04.05.20

Еще плюс 100: на Ямале ежедневно фиксируются десятки случаев Covid-19. / Ямал продолжает бить коронавирусные рекорды: общее число заболевших выросло до 514. / Сразу плюс 54: в ЯНАО новый очаг коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»