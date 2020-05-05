На Ямале вторые сутки подряд фиксируют более 100 новых случаев Covid-19

На Ямале за сутки вновь зарегистрировано более 100 новых случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 5 мая – 108 заболевших. С начала пандемии – 820 человек.

По-прежнему основная масса заболевших – вахтовики. Прирост за сутки – 86 инфицированных. Всего у работников месторождений Covid-19 подтверждался 584 раза.

Ямальский район и вахтовый поселок Сабетта – 56 новых случаев. Предприятия Нового Уренгоя и Салехарда – 10 и 19 соответственно.

Ухудшилась ситуация в населенных пунктах Ямала, где подтверждено 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 236 заболевших. Резкий рост показал Салехард, где число заболевших к 5 мая выросло до 84 (+10). В Новом Уренгое 65 фактов коронавируса (+12).

В стационарах находятся 166 пациентов. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 518 заболевших. «Из госпитализированных в данный момент 11 пациентов находятся в тяжелом, 1 – в крайне тяжелом состоянии, четверо из них – на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести», – уточнили в региональном оперативном штабе.

Как сообщал «Новый День», 4 мая на Ямале было выявлено 103 новых случая коронавируса. Основная масса заболевших – вахтовики, работающие на предприятиях Ямальского района.

Салехард, Дарья Котова

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