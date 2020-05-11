Губернатор Артюхов пообещал дополнительные рейсы для авиакомпании «Ямал»

Салехард «Новый День, Дарья Котова) – Государственная авиакомпания «Ямал» («дочка» правительства ЯНАО), сократившая часть рейсов из-за пандемии коронавируса, к концу учебного года запустит дополнительные внутрирегиональные рейсы. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«К концу учебного года, несмотря на убытки, будут запущены дополнительные рейсы с Ямала для всех наших городов», – выступил с заявлением глава округа. Продажа билетов начнется в ближайшее время.

Как сообщал «Новый День», в апреле ямальская авиакомпания терпела серьезные убытки из-за корректировки расписания в период пандемии Covid-19. Большинство рейсов были отменены.По оценке окружных властей, пассажиры сдали обратно около 40 тыс ранее купленных билетов. Перевозчику пришлось возместить порядка 300 млн рублей.

В конце апреля оперативный штаб региона принял решение продлить ограничительные меры для авиаторов. В расписании авиаперевозчика тогда оставили только восемь рейсов: Салехард-Тюмень (4 раза в/н), Салехард-Москва (3 раза в/н), Салехард-Новый Уренгой (2 раза в/н), Салехард-Надым (1 раз в /н), Салехард-Ноябрьск (1 раз в/н), Тюмень –Надым (1 раз в/н), Тюмень-Новый-Уренгой (2 раза в/н) и Тюмень-Ноябрьск (1 раз в/н).

При этом самолеты летают полупустыми, с максимальной загрузкой кресел не более 50%. Это необходимо, чтобы пассажиры могли рассредоточиться по салону и таким образом соблюдать социальную дистанцию.

Только в апреле, если оценивать показатели округа, пассажиропоток на межмуниципальных авиаперевозках снизился почти на 90%. И на 80% сократилось количество пассажиров, прибывших в округ из других регионов.

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