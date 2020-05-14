Артюхов среди лидеров рейтинга по позитивному упоминанию россиянами в соцсетях

Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) составили рейтинг под названием «Губернаторы – герои соцсетей». В нем приведены исследования: кого из глав регионов россияне чаще хвалят или, напротив, ругают, а также указано, какие соцсети население любит использовать, обсуждая губернаторов. Глава Ямала Дмитрий Артюхов попал в пятерку лидеров по доле позитивных сообщений.

Авторы рейтинга, опубликованного 14 мая на сайте ЦПК, уточняют, что главы российских регионов «в течение последних месяцев оказались в новой социальной и политической реальности».

«Режим самоизоляции перенес большинство процессов реальной жизни в виртуальное пространство. Интернет и раньше становился все более популярной площадкой для дискуссии, но сегодня он стал едва ли не единственным местом, где такая дискуссия в силу ограничительных мер еще возможна», – отмечают эксперты.

И после снятия всеобщего режима самоизоляции процессы, запущенные в блогосфере, на спад не пойдут. Именно поэтому эксперты Центра политической конъюнктуры заявили, что планируют ежемесячно анализировать соцсети, чтобы понимать отношения россиян к главам регионов. Первый рейтинг, опубликованный сегодня, учитывал данные за апрель 2020 года.

Всего в апреле пользователи соцсетей написали 2,89 млн постов с упоминанием глав российских регионов. Эксперты пришли к выводу, что большинство таких сообщений носят нейтральный характер. Доля таких постов превысила 83%.

«Однако если сравнивать объем позитивных и негативных сообщений, то прослеживается значительное преобладание последних, – говорится в рейтинге ЦПК.

В рейтинге губернаторов по доле негативных постов Дмитрий Артюхов занимает 29 место. При этом Артюхов, заняв пятую строчку, стал лидером рейтинга по доле позитивных сообщений. Доля позитивных сообщений про главу Ямала – 9.83%. Артюхова обогнали лишь Роман Копин (Чукотка), Казбек Коков (Кабардино-Балкарская Республика), Александр Никитин (Тамбовская область) и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Авторы рейтинга напоминают, что число интернет-пользователей в России в феврале 2020 года достигло 96,6 млн человек, в сеть выходят 79% жителей России. И 48% от всего населения страны пользуется соцсетями. При этом резко падает востребованность ТВ в качестве источника информации. Люди все обсуждают в социальных сетях.

Чаще всего российских губернаторов упоминают авторы ВКонтакте (33,41%), на втором месте – Одноклассники (23,58%), на третьем – Facebook (17,09%), на четвертом – Twitter (10,94%), пятерку лидеров замыкает Instagram (7,14%).

Салехард, Дарья Котова

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