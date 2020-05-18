На Ямале сын топ-менеджера «дочки» Газпрома и экс-депутата застрелил друга в пьяной драке

В Ноябрьске 39 летний мужчина застрелили 40-летнего товарища. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, трагедия произошла 16 мая в гараже убитого.

«По данным следствия, в ночное время две знакомых мужчин распивали спиртное в гараже-мастерской. Под утро между ними произошла ссора, в ходе которой 39-летний мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в область грудной клетки 40-летнему хозяину гаража. Потерпевший скончался на месте происшествия от огнестрельного ранения», – сообщает региональный Следком 18 мая. Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство). Это пока вся официальная информация, но неофициально сообщается, что в убийстве подозревается сын экс-депутата думы Ноябрьска.

Как сообщает группа «Происшествие Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте», убитый Эльмарт Тимиркин, предполагаемый убийца – Владимир Самборский.

Владимир Самбрский – сын Ивана Самборского, экс-депутата думы Ноябрьска, председателя профсоюза ООО «Газпром добыча Ноябрьск» .

В гордуму Иван Самбрский попал от партии «Единая Россия». Что касается его сына – Владимира Самборского, то он также работает в ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Как говорят источники «Нового Дня», год назад Владимир женился. Объяснить его поступок в гараже коллеги и знакомые не могут.

О предполагаемой причастности Владимира Самборского к убийству сообщает на своей странице «ВКонтакте» и действующий депутат думы Ноябрьска Александр Бондарчук. «Для меня грустно осозновать, что к этому делу причастен работник-руководитель Службы аппарата управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и к тому же являющийся сыном действующего председателя профсоюза данного предприятия и бывшего депутата городской думы партии «Единая Россия» Самборского И.Д», – написал на своей странице ВКонтакте Александр Бондарчук.

Расследование уголовного дела продолжается. Информированные источники «Нового Дня» сообщают, что Владимир Самборский и погибший Эльмарт Тимиркин в гараже сильно выпивали, потом начали спорить и ругаться. Конфликт перерос в драку, во время которой Владимир Самборский взялся за ружье. После выстрела, намекают собеседники «Нового Дня», Владимир Самборский, вероятно, не понял, что произошло – просто лег спать на месте преступления.

Отметим, что экс-депутат думы Ноябрьска Иван Самборский – вполне состоятельный топ-менеджер «дочки» Газпрома. По итогам 2018 года он, как депутат, задекларировал доход в сумме более 10 млн рублей.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 15.05.20

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