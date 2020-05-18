На ямальском предприятии «Роснефти» коррупционный скандал

На Ямале арестован экс-заместитель генерального директора ООО «Харампурнефтегаз». Бывший топ-менеджер «дочки» «Роснефти» подозревается в коммерческом подкупе, ему предъявлено обвинение по ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).

Как сообщает 18 мая СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено летом 2019 года. «Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Харампурнефтегаз» получил от лица, действующего в интересах коммерческой организации, денежные средства в сумме 2,7 млн рублей», – уточняет окружной Следком.

Деньги коммерсанты передали в виде взятки. «По условиям состоявшегося коммерческого подкупа заместитель директора должен был обеспечить заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ между двумя определенными коммерческими организациями и подписать акты выполненных работ по данному договору с обеспечением их оплаты вне установленного условиям договора срока», – уточнили в СУ СКР по ЯНАО.

Экс-сотрудник ООО «Харампурнефтегаз» был задержан, суд уже определился с мерой пресечения. Обвиняемый взят под стражу. На его имущество наложен арест. Следователи уточняют, что раскрыть преступление помогла служба безопасности ПАО «НК-Роснефть».

ООО «Харампурнефтегаз» – дочка нефтяной компании. Фирма была создана в 2018 году для разработки Харампурского месторождения.

Пуровский район, Дарья Котова

Пуровский район. Другие новости 18.05.20

1748 заболевших: на Ямале не могут справиться со вспышкой Covid-19. / На Ямале сын топ-менеджера «дочки» Газпрома и экс-депутата застрелил друга в пьяной драке. / Ямальские справедливороссы откладывают важное назначение из-за коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»