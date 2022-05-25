В Москве осудили топ-менеджера дочки «Роснефти» на Ямале за взятку в 10 млн рублей

Суд вынес решение по уголовному делу заместителя гендиректора по капитальному строительству ООО «Кынско-Часельское нефтегаз», а затем – ООО «Харампурнефтегаз». Это дочерняя компания «Роснефти» (совместно BP), которая занимается разработкой Харампурского месторождения. За взятку в 10 млн рублей топ-менеджера приговорили к 7,5 годам в колонии строгого режима.

Как сообщают 25 мая 2022 года в следственном управлении СК Ямала, бывшего управленца судили в Пресненском районном суде Москвы. А расследование вели ямальские следователи. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершённый в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, взятку осужденный получил в 2018 – 2019 годах частями.

«Заместитель гендиректора по капстроительству «Кынско-Часельское нефтегаз», а затем «Харампурнефтегаз» получил от предпринимателя, действующего в интересах иной коммерческой организации, 10 млн рублей. За это осужденный регулярно обеспечивал заключение договоров подряда между коммерческими организациями, подписание актов выполненных работ и их оплату в максимально ранние сроки, неприменение штрафных санкций», – объясняют мотивы получения взятки в следственном управлении.

Взяткодатель ответственности избежал в связи с его деятельным раскаянием и активным сотрудничеством со следствием.

Салехард, Наталья Ефремова

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