Уголовное дело бывшего топ-менеджера ямальской «дочки» Роснефти пополнилось эпизодами

Экс-заместителю генерального директора ООО «Харампурнефтегаз», заключенному под стражу за коммерческий подкуп, предъявлены новые обвинения. Об этом 10 августа сообщает СУ СКР по ЯНАО.

«Следствием установлено, что в декабре 2018 и в июле 2019 года обвиняемый, занимая руководящую должность в дочерней компании ПАО «НК-Роснефть», незаконно получил от представителя коммерческой организации денежные средства в сумме 1,5 млн и 750 тысяч рублей за совершение действий в интересах этой организации», – уточнили в окружном Следкоме.

Как сообщал «Новый День», уголовное дело в отношении экс-топ-менеджера ООО «Харампурнефтегаз» было возбуждено в мае 2020 года. Ему было предъявлено обвинение по ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).

По данным следствия, первое преступление было совершено в июне 2019 года. «Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Харампурнефтегаз» получил от лица, действующего в интересах коммерческой организации, денежные средства в сумме 2,7 млн рублей», – уточнял окружной Следком.

Деньги коммерсанты передали в виде взятки. «По условиям состоявшегося коммерческого подкупа заместитель директора должен был обеспечить заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ между двумя определенными коммерческими организациями и подписать акты выполненных работ по данному договору с обеспечением их оплаты вне установленного условиям договора срока», – сообщали детали дела в СУ СКР по ЯНАО.

С учетом новых эпизодов подследственному предъявлены обвинения по разным частям ст. 204 УК РФ – коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере и коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере.

«Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа проверена законность возбуждения уголовных дел и избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время в целях обеспечения исполнения решения суда по ходатайству следствия на установленное имущество обвиняемого наложен арест», – резюмировали в СУ СКР региона.

ООО «Харампурнефтегаз» – дочка нефтяной компании. Фирма была создана в 2018 году для разработки Харампурского месторождения ЯНАО.

Губкинский, Дарья Котова

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