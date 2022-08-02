Новое уголовное дело в отношении топ-менеджера дочки «Роснефти» на Ямале отправилось в суд

Новое уголовное дело и снова в отношении заместителя гендиректора по капстроительству компании «Харампурнефтегаз» отправилось в суд. На этот раз обвиняемым стал, по данным агентства «Новый День», Игорь Мазур. Его обвиняют в получении взятки от подрядчика. Буквально весной осудили другого заместителя гендиректора по капстроительству «Харампурнефтегаза».

Подробности расследования (без указания фамилии) раскрывают в следственном управлении СК Ямала.

«Обвиняемый весной 2019 года выдвинул требование руководителю ООО «ПромСтройКонтроль», с которым был заключен договор на выполнение работ по обустройству месторождения, передать ему в качестве коммерческого подкупа 1,5 млн рублей за неприменение штрафных санкций и общее покровительство при выполнении работ. Руководитель коммерческой организации частями передал требуемую сумму начальнику управления»,– рассказывают следователи.

Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел СУ СК ЯНАО. Квалификация – ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, коммерческого подкупа в особо крупном размере).

Подрядчик, который передал взятку, освобождён от уголовной ответственности в связи с активным способствованием расследованию преступления.

Тот сотрудник компании «Харампурнефтегаз», который уже осужден за взятку, должен отправиться в колонию строго режима на 7,5 лет. Сумма, которую он получил от подрядчика, больше – 10 млн рублей.

«Харампурнефтегаз» – дочернее предприятия «Роснефти». На сайте компании сообщается, что оно создано в феврале 2018 года для разработки Харампурского месторождения, являющегося одним из важнейших проектов для развития газового бизнеса компании. Проект реализуется с участием партнёра – компании BP.

Губкинский, Юлия Фролова

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