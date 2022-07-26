Менеджер тюменской «дочки» Роснефти оштрафован на 3 млн рублей за взятки

В Тюмени судили за коррупцию бывшего замначальника Управления организации капитального строительства ООО «РН-Уватнефтегаз» Дмитрию Карташову. Менеджер «дочки» Роснефти признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).

Несколько лет подряд мужчина оказывал общее покровительство директору ООО «Стройпромсервис», производившему строительно-монтажные работы на объектах ООО «РН-Уватнефтегаз». «За беспрепятственное подписание и согласование проектной, рабочей, исполнительной документации подсудимый получил от директора организации коммерческий подкуп в виде иного имущества и услуг имущественного характера (2 сотовых телефона, планшетный компьютер, автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», материалы для строительства дома) общей стоимостью 4,5 млн рублей», – рассказали в прокуратуре Тюменской области.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 3 млн рублей с конфискацией в доход государства предметов коммерческого подкупа – строительных материалов, металлических радиаторов отопления, насосов, электрического и газового котлов, мембранного бака, а также автомобиля.

Напомним, ранее суд оштрафовал на 10 млн рублей взяткодателя – компанию «Стройпромсервис», чей руководитель дарил подарки Дмитрию Карташову.

Тюмень, Ольга Федорова

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