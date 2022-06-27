В Тюмени строительную компанию оштрафовали на 10 млн за взятки для «дочки» Роснефти

В Тюмени строительная организация «Стройпромсервис» оштрафована на 10 млн рублей за коррупцию. Руководитель этой компании давал взятки заместителю начальника управления организации капстроительства ООО «РН-Уватнефтегаз» за беспрепятственное подписание и согласование проектной, рабочей, исполнительной документации.

Подрядчик передал менеджеру тюменской «дочки» Роснефти (судя по всему, речь идет о Дмитрии Карташове, чье дело поступило в суд 31 мая) два сотовых телефона, планшетный компьютер, автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», материалы для строительства дома на общую сумму 4,5 млн руб.

«Прокуратурой Тюменской области возбуждено в отношении ООО «Стройпромсервис» дело по ч. 2 ст. 19.28. КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд назначил юридическому лицу штраф в размере 10 млн рублей. Постановление суда не вступило в законную силу», – рассказали в прокуратуре Тюменской области. Уголовное дело в отношении получателя взятки находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Тюмени.

Тюмень, Ольга Федорова

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