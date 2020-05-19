В УрФО Ямал лидирует по скорости прироста новых случаев Сovid-19

Эксперты информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России оценили уровень распространения Сovid-19 в регионах УрФО. Эксперты отметили, что о распространении коронавируса можно судить по нескольким показателям. И один из них – скорость прироста новых случаев.

В информационном центре подсчитали, что в УрФО за последнюю неделю скорость распространения вируса выросла только на Ямале.

«На сегодняшний день удвоение числа заболевших здесь происходит раз в 12 дней. Тогда как неделю назад удвоение происходило только раз в 16 дней», – отметили эксперты. В других уральских регионах скорость распространения вируса в последние дни снижается. В том числе и в Югре, которая также лидировала по скорости распространения коронавируса.

Как сообщал «Новый День», с начала пандемии в ЯНАО коронавирусом заболели 1806 человек. 70% инфицированных – вахтовики. Рост заболеваемости среди них ранее руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова объясняла массовым тестированием и бытовыми условиями проживания работников в общежитиях и вагонах-городках.

За последние дни тренд на Ямале сменился: увеличилось число заболевших в населенных пунктах. Так, 18 мая в городах и селах округа было зарегистрировано 33 случая коронавируса, на месторождениях – 26. Статистика за 19 мая примерно такая же: 21 новый случай на месторождениях и 37 в населенных пунктах ЯНАО.

Руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова отметила, что новые случаи Сovid-19 приходятся на крупные города Ямала – Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой. «Инфекция определяется, в основном, у контактных в действующих очагах», – уточнила Татьяна Бучкова. По данным оперштаба, на Ямале ежедневно проводится большое количество тестов на Covid – от 1,5 тысяч, до двух тысяч и более. Всего в четырнадцати лабораторих ЯНАО было проведено более 82 тыс исследований на коронавирус.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 19.05.20

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