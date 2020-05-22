Ямальский прокурор Васильев заработал более 10 миллионов рублей

Прокурор ЯНАО Анатолий Васильев раскрыл свои доходы по итогам 2019 года. Он заработал 10, 578 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», г-н Васильев возглавил ямальскую прокуратуру в самом конце 2019 года. Указ президента о назначении 61-летнего Васильева был подписан в декабре. До этого он был прокурором Магаданской области.

В собственности ямальского прокурора квартира площадью 128,2 квадратов, гараж 18 метров, машиноместо и подвал. Супруга Васильева, которая владеет квартирой (107 м кв), по итогам 2019 года заработала 830 тыс рублей.

Как сообщается на сайте прокуратуры Магаданской области, в 2018 году доход Васильева составил 6,6 млн рублей. Тогда глава областной прокуратуры владел еще и иномаркой – Toyota Land Cruiser.

Первый заместитель прокурора ЯНАО Владимир Мартынов, получивший свой пост в конце 2019 года, по итогам прошлого года задекларировал 5,940 млн рублей. Напомним, ранее (с 2017 по 2019 годы) Мартынов был просто заместителем ямальского прокурора. Супруга Мартынова зарабатывает чуть больше мужа, она показала доход 6,043 млн рублей. Супруги владеют квартирой площадью 106 кв метров.

Два заместителя Васильева – Александр Демин и Дмитрий Разуваев, внесли в декларацию доходы 3,2 и 4,1 млн соответственно.

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