Генпрокуратура представила нового прокурора Ямала

В понедельник, 16 декабря, на Ямал прибыл начальник управления Генпрокуратуры РФ в Уральском округе Дмитрий Брытков. Г-н Брытков представил нового прокурора ЯНАО Анатолия Васильева губернатору Дмитрию Артюхову, силовикам, судьям и коллективу окружной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба ямальского губернатора, участники встречи обсудили вопросы взаимодействия между правительством округа и надзорным ведомством. «Никогда у нас не было серьезных противоречий с прокуратурой. Уверен, что мы продолжим эффективное взаимодействие», – заверил обоих прокуроров Дмитрий Артюхов.

Также сегодня, 16 декабря, Дмитрий Брытков представил нового окружного прокурора коллективу ямальской прокуратуры, судьям ЯНАО, руководителям правоохранительных и надзирающих органов.

Как сообщал «Новый День», 6 декабря указом президента Владимира Путина прокуратуру ЯНАО возглавил 61-летний Анатолий Васильев. До этого он руководил надзорным ведомством Магаданской области. Васильев назначен на пятилетний срок. Он работал в Хабаровском крае, в 2011 году был назначен на должность прокурора Еврейской автономной области. С мая 2012 года стал прокурором Магаданской области.

Сегодня Васильев обозначил приоритетные направления работе прокуратуры. Это защита социальных прав граждан, включая вопросы своевременности выплаты заработной платы и обеспечения прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья. «Особое внимание будет уделено контролю за расходованием бюджетных средств при реализации национальных проектов и иных целевых программ. В центре внимания прокуратуры – защита прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, борьба с коррупционными проявлениями, терроризмом и экстремизмом», – сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Предшественник Васильева – 56-летний Александр Герасименко, освобожден от должности прокурора ЯНАО. Он ушел на повышение – возглавил Уральскую транспортную прокуратуру.

Салехард, служба информации

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