На Ямале представили нового прокурора

В прокуратуре ЯНАО в среду, 11 декабря, официально представили нового прокурора округа Анатолия Васильева. До переезда на Ямал Васильев возглавлял прокуратуру Магаданской области.

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 3 класса Анатолия Николаевича Васильева на должность прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа», – сообщается на сайте окружного ведомства.

61-летний Анатолий Васильев родился в Хабаровском крае в городе Комсомольск-на-Амуре. В 1986 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. Службу в органах прокуратуры начал в 1986 году.

Работал в надзорных ведомствах Хабаровского края, прокурором Еврейской автономной области. В 2012 году был назначен прокурором Магаданской области.

Как сообщал «Новый День», Васильев занял место Александра Герасименко. 56-летний Александр Герасименко освобожден от должности прокурора ЯНАО и уходит на повышение. Он возглавит Уральскую транспортную прокуратуру. В Екатеринбурге Герасименко ждут в ближайшие дни.

В состав Уральской транспортной прокуратуры входят 14 прокуратур, включая Свердловскую, Курганскую, Челябинскую, Тюменскую, Ханты-Мансийскую и Оренбургскую.

Салехард, служба информации

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