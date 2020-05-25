Прокуратура заявила о внеплановой проверке «Ямалкоммунэнерго», которое подконтрольно олигархам Бикову и Боброву

Прокуратура ЯНАО анонсировала внеплановую проверку АО «Ямалкоммунэнерго». Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, речь идет о нарушении прав работников крупнейшей ресурсоснабжающей компании Ямала.

«Поступившие в текущем году в органы прокуратуры округа обращения граждан по вопросам нарушения обществом их трудовых прав, в том числе при получении причитающихся выплат, а также несоблюдения правил охраны труда направлены по компетенции в государственную инспекцию труда в Ямало-Ненецком автономном округе. Прокуратурой округа согласовано проведение инспекцией труда внеплановой проверки АО «Ямалкоммунэнерго», за ходом и результатами которой установлен контроль», – сообщает прокуратура ЯНАО.

Проверка будет проводиться до 17 июня. В надзорном ведомстве уточняют, что по ее итогам, при наличии оснований, «будет принят комплекс мер реагирования».

Как сообщал «Новый День», ранее окружная прокуратура добилась пересмотра тарифа, утвержденного для «Ямалкоммунэнерго» департаментом тарифной политики ЯНАО. Лишними в тарифах для населения оказались десятки миллионов рублей.

Так, поставщик услуг необоснованно завысил свои расходы на 46 млн рублей при расчете тарифов на тепло и водоснабжение для жителей Надымского района. В состав расходов «Ямалкоммунэнерго» попали проценты по кредитам, которые коммунальная организация планировала привлечь для замены и модернизации сетей в рамках инвестпрограммы. При этом указанные мероприятия коммунальной организацией фактически выполнены не были. Кроме того, в тарифе были учтены необоснованные расходы на предпринимательскую прибыль.

По требованию прокуратуры необоснованные затраты на общую сумму свыше 46 млн рублей были исключены из тарифа. Коммунальщики с таким решением не согласились и обратились с иском в суд. Однако, исковые требования компании суд не удовлетворил, сообщала 14 мая прокуратура ЯНАО.

Ресурсоснабжающее предриятие «Ямалкоммунэнерго», зарегистрированное в 2011 году, один из ключевых ямальских активов энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. В структуре собственников «Ямалкоммунэнерго» значится ООО «Корпорация СТС», подконтрольная Бикову и Боброву.

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