На Ямале Новый Уренгой стал очагом коронавируса

По состоянию на 26 мая в ЯНАО по-прежнему регистрируются десятки новых случаев COVID-19. Прирост за сутки – 59, общее число инфицированных увеличилось до 2151.

Так, в населенных пунктах коронавирусом заболели 44 человека, из них 26 – жители Нового Уренгоя. Один случай зафиксирован в поселке Пангоды, где в апреле был выявлен очаг. В окружной столице на 26 мая 12 вновь заболевших, в Ноябрьске – 3, Губкинский – 2. Всего в населенных пунктах ЯНАО с начала пандемии подтверждено 758 случаев COVID-19.

«В населенных пунктах мы в основном продолжаем наблюдать развитие действующих очагов. В Салехарде инфекция подтверждается у членов семей, коллег, соседей ранее заболевших. В Новом Уренгое COVID-19 90% новых случаев приходятся на домашние очаги», – уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Она также пояснила, что в Ноябрьске один случай, предположительно, завозной, два случая – по контакту с заболевшими у работников из группы риска. В Губкинском домашние очаги, заболели контактные. Люди госпитализированы в Ноябрьск. В Пангодах COVID-19 выявили у жителя, который по необходимости выезжал в Новый Уренгой.

На месторождениях коронавирус за последние сутки подтверждался 15 раз. Лидирует Надымский район, где заболели девять вахтовиков, по три случая зафиксировано на предприятиях Нового Уренгоя и Салехарда.

Отметим, что тенденция по распределению коронавируса в населенных пунктах и на месторождениях изменилась. Если раньше 70% от общего числа заболевших – это были вахтовики, то теперь на их долю приходится 65%. Всего на месторождениях выявлено 1393 заболевших.

«На месторождениях и в вахтовых городках предприятий ситуация стабильная. Новые случаи фиксируются в основном в действующих очагах», – отметила Татьяна Бучкова.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

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