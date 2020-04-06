Число больных растет: на Ямале из-за коронавируса на карантин закрывается еще один поселок

Всеобщий режим самоизоляции на Ямале продлен до 30 апреля, сообщает региональный оперативный штаб. Пока в округе по-прежнему 12 зарегистрированных случаев коронавируса. Власти прогнозируют, что в ближайшее время будет выявлено еще 20 новых случаев.

Первая партия заболевших – жители поселка Пангоды. Как сообщал «Новый День», с 2 апреля в поселке введен карантин. С 5 апреля по решению оперативного штаба закрывается и поселок Ханымей – по предварительным данным там четыре человека заболели новым вирусом.

Во время карантина жителям и гостям населенных пунктов запрещено покидать свои дома или места проживания. Исключения составляют только случаи обращения за экстренной медпомощью, поход в ближайший магазин или аптеку, выгул домашних животных в радиусе ста метров от дома, вынос мусора в ближайшие контейнеры, а также в случае ухода за недееспособными и частично недееспособными гражданами, которые находятся на иждивении, но проживают отдельно. Запрет не распространяется на сотрудников оперативных служб. Автомобильное движение также блокируется. Въезд и выезд из карантинных территорий разрешён только транзитному транспорту (без остановок), автомобилям экстренных служб, а также транспорту со спецпропусками. Решения о выдаче пропусков принимает оперативный штаб. Улицы патрулирует полиция.

Как сообщал «Новый День», с 5 апреля на Ямале также введены ограничения для всех видов транспорта, включая авиаперевозки.

Салехард, Пангоды, Ханымей, Дарья Котова

Салехард, Пангоды, Ханымей. Другие новости 04.04.20

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