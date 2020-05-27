В Новом Уренгое второй раз за месяц нашли человеческий скелет

В Новом Уренгое 25 мая обнаружены скелетированные останки человека. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, скелет был найден на улице Южная магистраль рядом с кафе «Караван».

Ведется доследственная проверка, назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. «Также осуществляется проверка по материалам ранее возбужденных уголовных дел о безвестном исчезновении граждан на территории города Новый Уренгой», – уточнили в окружном следкоме.

12 мая следователи Нового Уренгоя сообщали о таком же происшествии. Скелет человека тогда был найден на территории завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО «Газпром переработка».

Отметим, что именно в Новом Уренгое в декабре 2019 года пропал вахтовик из Волгограда Сергей Теплоухов. Его супруга Светлана в социальных сетях неоднократно обращалась к ямальцам с просьбой оказать помощь в поисках. По ее словам, 5 декабря Сергей должен был вылететь из Нового Уренгоя в Волгоград, но пропал по дороге. Судя по высказываниям Светланы Теплоуховой, у нее есть вопросы к следствию. По ее личному мнению, силовики отрабатывают не все версии исчезновения человека.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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