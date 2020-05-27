На Ямале за сутки выявлено полсотни новых случаев Covid-19

На Ямале по состоянию на 27 мая выявлено 54 новых случая Covid-19, сообщает оперативный штаб региона. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось в регионе до 2205.

Больше половины вновь заболевших – жители населенных пунктов. Подтвержден 31 случай заболевания коронавирусом. Как и вчера, лидирует Новый Уренгой, где 15 вновь заболевших. В Салехарде 10, в Тарко-Сале – 4, в Тазовском районе – 2. Всего в городах и селах Ямала 789 случаев Covid-19.

На месторождениях к 27 мая подтверждено 23 новых случая заболевания. Прирост дали Пуровский район, Губкинский, где выявлено по шесть инфицированных. Общее число заболевших вахтовиков превышает 1400.

Выздоровели от коронавируса 794 человека. В больницах остаются 411 пациентов. «Из госпитализированных в данный момент 10 пациентов находятся в тяжелом, один – в крайне тяжелом состоянии, 6 пациентов – на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное», – уточнили в оперштабе ЯНАО.

Салехард, Дарья Котова

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