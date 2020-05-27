Депутаты Ямала выступили за то, чтобы избиратели могли голосовать на портале Госуслуг

Депутаты заксобрания ЯНАО в среду, 27 мая, рассмотрели и поддержали инициативу Избиркома о возможности электронного дистанционного голосования.

Вопрос рассматривался на заседании комитета по госустройству и местному самоуправлению ямальского заксобрания. Речь идет о возможной корректировки регионального законодательства о выборах «в части приведения в соответствие с федеральными нормами». Центральной темой обсуждения стало дистанционное голосование и возможность подачи заявления для голосования через портал Госуслуг.

Инициативу поддержали депутаты-единороссы, системная оппозиция ямальского парламента предпочла воздержаться.

Напомним, Госдума РФ накануне приняла закон о дистанционном голосовании россиян. Избиратели и участники референдумов могут сделать свой выбор, не выходя из дома, воспользовавшись платформой портала «Госуслуги».

Член комитета по экономической политике, бюджету и финансам ямальского заксобрания Эдуард Яунгад , комментируя вопрос, предложил не искать в нем «скрытого смысла».

«Боюсь кого-то разочаровать, но здесь нет скрытого смысла. Во-первых, расширен перечень лиц, имеющих право подать заявление на голосование вне помещения. Вспомним простой механизм, когда люди с ограниченными возможностями могли реализовать свое избирательное право, вызвав к себе на дом представителя участковой избирательной комиссии. Сейчас список граждан может стать больше. Теперь на это имеют право и люди, занятые уходом за инвалидами, и по другим причинам. Считаю, что мы не должны лишать права ямальцев высказать свое мнение относительно политических процессов в регионе, если на это есть препятствия физического характера. Мы поддерживаем эти поправки, они гуманны и более чем позитивны», – отметил парламентарий Яунгад.

По мнению политолога Шамиля Рака, портал Госуслуг – достойная альтернатива избирательным участкам и нет смысла сопротивляться прогрессу.

«Когда портал Госуслуг в нашей стране только тестировался было очень много претензий от населения и противостояние нововведению. Однако, нужно признать, что эта система сейчас единственная, которая мощно защищена. И большинство населения активно пользуется ей с разными запросами относительно госуслуг. Это просто и относительно быстро. Касаемо подачи заявления на голосование, нет смысла противостоять прогрессу. Бюрократическая машина старается идти в ногу со временем. Было бы странно, если оформить паспорт можно, подав заявление электронно, а определить для себя возможность голосовать на выборах – нет», – отметил политолог.

Салехард, Дарья Котова

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