Прокуратура начала проверку из-за обрушившегося на Ямале моста

Прокуратура ЯНАО проводит проверку из-за ЧП в Приуральском районе, где обрушился мост, когда по нему ехал грузовик.

«По предварительным данным обрушение моста произошло на участке, ранее используемом предприятиями топливно-энергетического комплекса при строительстве объекта «Новая железнодорожная линия Обская – Бованенково». Указанный проезд не является дорогой общего пользования», – уточнили в надзорном ведомстве и отметили, что после проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер реагирования.

Как сообщал «Новый День», мостовая переправа обрушилась 27 мая на трассе Обская-Бованенковское. В соцсети попало видео инцидента. На ролике видно, что деревянное покрытие моста рухнуло, когда большегруз проехал почти половину пути. Грузовик завалился, но в воду не упал. Водитель покинул кабину и побежал. По обе стороны от разрушения остались водители. Никто не пострадал.

Приуральский район, Бованенково, Дарья Котова

Приуральский район, Бованенково. Другие новости 27.05.20

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