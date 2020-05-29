Аэропорт Нового Уренгоя с 1 июня переходит на сокращенный режим работы

Аэропорт Нового Уренгоя (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») с 1 июня по 24 октября будет обслуживать пассажирские рейсы в строго определенные часы – с 7:30 до 17:30. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Изменения связаны с реконструкцией аэродрома. Все работы будут проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта. С учетом климатических условий Крайнего Севера активный этап строительных работ начнется в июне. Строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе будут производиться во время промежутков между полетами воздушных судов по 14 часов, с 17.30 до 7.30 следующего дня», – уточнили представители аэропорта.

Сейчас в здании аэропорта заканчивается капитальный ремонт, после чего количество стоек регистрации будет увеличено с 4 до 8, «стерильная» зона (зал ожидания после предполетного досмотра) увеличится почти в 3 раза – до 720 кв. м.

Как сообщал «Новый День», в аэропорту Нового Уренгоя идет масштабная модернизация силами аэропортового холдинга «Аэропорты Регионов», который подконтролен группе Ренова миллиардера Виктора Вексельберга.

Полный цикл работ на взлетно-посадочной полосе должен быть завершен до конца 2020 года. Такие условия оговорены в концессионном соглашении, которое в марте 2018 года подписали холдинг «Аэропорты Регионов» и правительство ЯНАО.

Как ранее комментировал исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков, в среднем авиаторы обслуживают 20-22 рейса в день. Расписание до осени было скорректировано с учетом ограничений работы порта.

По итогам 2019 года аэропорт Нового Уренгоя обслужил 980 тыс пассажиров, увеличив пассажиропоток на 1%. При росте пассажирооборота до 1,5 млн человек в новоуренгойском аэропорту будет открыт международный терминал. Такое условие также прописано в соглашении между УК «Аэропорты Регионов» и ямальским правительством.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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