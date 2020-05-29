На Ямале с диагнозом Covid-19 скончались 28-летний мужчина и пенсионерка

В больнице Нового Уренгоя скончались 28-летний мужчина и 60-летняя женщина. У обоих подтвердился Covid-19. Всего в округе зафиксировано девять летальных исходов от коронавируса.

Как уточнила 29 мая руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, 28-летний мужчина с диагнозом двусторонняя пневмония был госпитализирован 24 мая. «Он сразу был обследован на коронавирусную инфекцию. Тест дал положительный результат. Мужчина регулярно получал сеансы гемодиализа по хронической болезни почек. В связи с утяжелением основного заболевания – сахарного диабета, которым он страдал с детства – тяжелое течение коронавирусной пневмонии оказалось для него фатальным», – уточнила Бучкова.

Вторая умершая пациентка Новоуренгойской больницы – 60-летняя пенсионерка, заболела в середине мая, но за медицинской помощью обратилась спустя четыре дня. «В стационаре находилась с двусторонней пневмонией, обследование подтвердило коронавирусную инфекцию. У пациентки в истории болезни также присутствовал ряд хронических заболеваний, таких как злокачественное новообразование и гипертоническая болезнь. Женщина получала паллиативную помощь. Медики боролись за жизнь пациентки, но организм не выдержал, женщина скончалась», – пояснили в оперштабе ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», в четверг, 28 мая, в больнице Ноябрьска скончался 42-летний мужчина, диагноз Covid-19 подтвердился только после смерти. Тесты пациента на коронавирус два раза оказывались отрицательными.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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