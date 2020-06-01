«Малолетние Чикатило»: на Ямале девочки устроили жестокие игры с мертвым котенком

Жители Ямала обсуждают в социальных сетях инцидент с участием двух девочек-подростков из Надыма. Школьницы во дворе дома устроили игры с мертвым котенком. Как погибло животное – неизвестно. Девочки пинали труп животного и катали с горки.

Как сообщает «Злой Ямал» в социальной сети «ВКонтакте», фотографии детских игр были опубликованы 31 мая. Жители города ужаснулись увиденным. На фото у горки лежит мертвый котенок, рядом стоят две девочки.

Ямальцы, комментируя пост, называют девочек из Надыма «малолетними Чикатило» и жалеют о том, что детей за это не накажут. «Пора и для детей вводить ответственность за свои действия», – прокомментировала пользователь под ником Екатерина Золотая.

Пользователь под ником Виктор Давнюк добавляет, что котенок оказался на улице по вине взрослых. «Из-за тех, кто не стерилизует своих кошек. Взрослые безответственные, вы еще чего-то от детей требуете», – написал Виктор. Об ответственности взрослых в группе «Надым» написала и Евгения Вржец: «Сейчас родители сами жестокие. Вот дети набираются и становятся тоже такими. Или родители уделяют мало времени на любовь, тепло, даже просто выслушать ребенка.

Надым, Дарья Котова

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