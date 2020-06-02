В Ноябрьске на дорогу чуть не рухнул строительный кран

В Ноябрьске из-за ЧП со строительным краном перекрыта проезжая часть улицы Холмогорской. Грузоподъемная техника накренилась и чуть не упала на дорогу.

Об инциденте со ссылкой на очевидцев 2 июня сообщает «Ноябрьск24». Движение ограничено на участке ул. Холмогорской в районе бывшего ДК «Днепр». На месте дежурит наряд ГИБДД. Территория огорожена, движение закрыто и для машин, и для пешеходов. По какой причине кран на стройплощадке накренился – не уточняется.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 01.06.20

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