В Новом Уренгое, где больше всего Сovid-пациентов, скончался еще один человек

На Ямале 3 июня оперативный штаб региона сообщил об очередном летальном исходе. В городской больнице Нового Уренгоя скончался 52-летний мужчина. Всего с начала пандемии Covid-19 в ЯНАО умерло 11 человек.

Как уточнила глава оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова, мужчина заболел еще в конце апреля. Только на пятые сутки при ухудшении состояния он обратился за медпомощью.

«Долгое время пациент находился в стационаре городской больницы с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии. Он был госпитализирован уже с тяжелым течением внебольничной пневмонии, через сутки был переведен на искусственную вентиляцию легких. В стационаре у больного выявлены сопутствующие заболевания – сахарный диабет, кардиологическая патология. Почти месяц он провел на ИВЛ, за его здоровье усердно боролись доктора, но организм не выдержал», – прокомментировала г-жа Бучкова.

Как сообщал «Новый День», Новый Уренгой лидирует по количеству выявленных случаев Covid-19. По решению оперативного штаба ЯНАО ужесточены требования для въезжающих в газовую столицу Ямала.

Теперь в Новый Уренгой можно заехать только при наличии отрицательного анализа на коронавирус. Тест, результаты которого нужно предъявить при въезде, должен быть сдан не позднее, чем за пять дней до прибытия. Справку будут проверять на железнодорожных вокзалах Нового Уренгоя и Коротчаево, в аэропорту газовой столицы Ямала, а также на пункте контроля въезда в город для приезжающих на автомобиле.

«Ограничения не касаются ямальцев, имеющих постоянную или временную регистрацию на территории региона; людей из других субъектов, прибывающих в Новый Уренгой (в том числе транзитом) не более чем на три дня, имеющих обратный билет», – уточняют в оперштабе.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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