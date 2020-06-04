Число больных коронавирусом на Ямале превысило 2,5 тысячи

По состоянию на 4 июня на Ямале COVID-19 подтвердился у 55 человек. С начала пандемии зафиксировано 2534 случая коронавируса. Почти все вновь заболевшие – не вахтовики, а жители населенных пунктов. Лидирует по-прежнему Новый Уренгой.

Как сообщает 4 июня оперативный штаб региона, в населенных пунктах ЯНАО зафиксировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 44 человека проживают в Новом Уренгое. Общее число инфицированных в газовой столице Ямала выросло до 516. Второе место занимает Салехард, где 302 заболевших, а прирост за сутки – плюс два. Всего в населенных пунктах заболели 1051 человек, это 41% от общего числа инфицированных в округе.

На месторождениях Ямала за весь период зарегистрировано 1483 случая (59%). За сутки выявлено шесть новых случаев. Тут вновь лидирует Новый Уренгой: пять заболевших. Всего на новоуренгойских предприятиях заболели 642 вахтовика.

«Большинство новых случаев коронавирусной инфекции с клиническими проявлениями приходятся сегодня на Новый Уренгой. Там 11 человек госпитализированы с диагнозом внебольничной пневмонии. Все получают специализированную медицинскую помощь. Еще 33 жителя с диагнозом ОРВИ. Основную часть случаев удалось выявить в ходе обследования контактных с ранее заболевшими, многие обратились за медицинской помощью с симптомами, и по результатам обследования подтвердился коронавирус. Состояние большинства заболевших удовлетворительное, 10 жителям потребовалось лечение в условиях стационара», – уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

В данный момент на стационарном лечении остаются 333 пациента, из них трое в крайне тяжелом состоянии. Напомним, с начала пандемии от коронавируса на Ямале скончались 11 человек.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

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