Житель Ямала два года снимал порнографию с участием малолетней девочки

В Ноябрьске 40-летнего мужчину подозревают в создании порно, для чего он привлекал девочку, не достигшую 14-ти лет. Об этом 4 июня сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Эпизод с участием малолетней следователи обнаружили в ходе ранее возбужденного уголовного дела, по которому проходил данный гражданин. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности ребенка.

По данным следствия, девочку для изготовления порнографии 40-летний подозреваемый использовал на протяжении 2018-2019 годов. «Также установлено, что в ходе общения с потерпевшей мужчина предоставлял ей материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних», – добавляют в СУ СКР по ЯНАО.

Уголовное дело возбуждено по двум частям ст. 242 УК РФ – использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов и изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – добавили в окружном Следкоме.

Ноябрьск, Дарья Котова

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