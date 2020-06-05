Министр МВД Колокольцев представил нового начальника полицейского главка Ямала

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев в пятницу, 5 июня, представил начальника управления МВД по ЯНАО полковника полиции Сергея Костенко.

Министр Колокольцев представил Костенко в режиме видеоконференции. Также в этот день министр назвал новых руководителей УМВД по Республике Коми и Смоленской области. Колокольцев, обращаясь к вновь назначенным, потребовал «принять дополнительные меры по повышению эффективности раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных организованными группами или преступными сообществами». «Кроме того, среди важнейших направлений должна оставаться борьба с коррупцией и экономическими преступлениями. Необходимо уделять больше внимания организации деятельности в указанной сфере. Особенно это касается Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа», – цитата Владимира Колокольцева.

Новый начальник ямальской полиции 46-летний Сергей Костенко занимал аналогичный пост в Ярославской области. До его назначения УМВД по ЯНАО руководил генерал-майор полиции Александр Удовенко.

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