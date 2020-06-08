На Ямале медики возобновили оказание плановой медпомощи, но есть исключение

В ЯНАО поликлиники возобновляют оказание плановой медицинской помощи. Об этом 8 июня заявил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Как уточнил глава ведомства, из-за сложной ситуации по Covid-19 работу в плановом режиме не возобновят пока поликлиники Салехарда и Нового Уренгоя. Плановая медпомощь внутри поликлиник Салехарда и Нового Уренгоя будет оказываться только тем, кому необходима диагностика в связи с подозрением на онкологические заболевания.

«В городах и районах, где регистрировались единичные случаи коронавируса или их не было вообще, плановую помощь оказывать уже можно. Во-первых, риск заразиться в поликлиниках не такой высокий, во-вторых, врачи, работающие там, не задействованы в очагах борьбы с коронавирусной инфекцией и могут оказывать плановую помощь, для нас это самое важное. Возобновление оказания плановой медпомощи будет плавным и с соблюдением мер предосторожности, так как главная наша цель – не допустить, чтобы в медицинских учреждениях наши граждане подвергались риску заражения», – прокомментировал Сергей Новиков.

Записаться на прием к специалистам можно только дистанционно – через электронную регистратуру или по телефону. Обязательный интервал между пациентами составит 10 минут. А при в ходе в поликлинику посетителям придется измерить температуру.

Плановые профосмотры пока по-прежнему не проводятся, как и диспансеризация. При этом медосмотры могут проходить те, кому нужны справки для трудоустройства, получения водительских удостоверений.

Как сообщал «Новый День», больше всего заболевших на Ямале зафиксировано в Новом Уренгое и в Салехарде. Так, в газовой столице ЯНАО по состоянию на 8 июня зафиксировано 648 случаев COVID-19. Плюс 658 заболевших на месторождениях и предприятиях Нового Уренгоя. В Салехарде на сегодня 317 заболевших.

Салехард, Дарья Котова

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