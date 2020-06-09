На Ямале от коронавируса за сутки умерли два человека

В двух больницах ЯНАО от коронавируса умерли двое мужчин. Об этом 9 июня сообщила руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова. За весь период пандемии скончались 13 человек.

Как уточнила г-жа Бучкова, от Covid-19 скончался 57-летний пациент больницы Нового Уренгоя и 60-летний пациент больницы Ноябрьска.

«Сегодня мы сообщаем о двух летальных случаях у пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция», – прокомментировала 9 июня глава оперштаба ЯНАО.

В Новом Уренгое 57-летний мужчина заболел еще в начале мая, за помощью к медикам обратился поздно – лишь на 12-ые сутки. Его госпитализировали с диагнозом внебольничная пневмония.

«Болезнь протекала тяжело на фоне хронического заболевания дыхательных путей и сердечной недостаточности. Усилия врачей не позволили спасти жизнь мужчины», – уточнила Бучкова.

Второй пациент – 60-летний мужчина, также поступил в стационар Ноябрьска с пневмонией.

«Он заболел еще 26 апреля, обратился за медицинской помощью 3 мая с ухудшением состояния. Была диагностирована двухсторонняя внебольничная пневмония, которая протекала на фоне сопутствующего хронического заболевания. Больше месяца пациент провел на поддержке аппарата ИВЛ. К сожалению, его организм не справился с заболеванием. Пациент скончался», – резюмировала Татьяна Бучкова.

По состоянию на 9 июня на Ямале подтверждено 2833 случая коронавируса. От инфекции скончались 13 человек.

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