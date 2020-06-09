Прокуратура ЯНАО наказала чиновников за излишнюю лояльность к «дочке» «Ямалкоммунэнерго»

Ямальская прокуратура выиграла иск против администрации Красноселькупского района. Представители мэрии должным образом не оформили договор аренды муниципального имущества с ООО ЭК «Тепло-Водо-Электро-Сервис» (100% «дочка» ресурсоснабжающей компании «Ямалкоммунэнерго»).

Как уточняет надзорное ведомство, в ноябре 2018 года между управлением муниципальным имуществом администрации Красноселькупского района и ООО ЭК «Тепло-Водо-Электро-Сервис» был заключен договор аренды муниципального имущества. Арендатор получил 206 объектов коммунальной инфраструктуры, включая котельные и тепловодосети.

«Однако договор заключен в нарушение требований действующего законодательства, так как срок эксплуатации объектов превысил 5 лет и между лицами необходимо заключение договора концессионного соглашения», – сообщает 9 июня прокуратура ЯНАО.

Надзорное ведомство настаивает, что отсутствие концессионного соглашения нарушает права «муниципального образования на эффективное и рациональное использование муниципального имущества, собственником которого оно является, на поступление доходов в бюджет, а также на развитие добросовестной конкуренции».

Прокуратура ЯНАО обратилась с иском в суд и потребовала признать договор аренду с коммунальщиками ничтожным. Суд такую позицию поддержал, требования истца были удовлетворены.

«С решением не согласился ответчик – ООО ЭК «Тепло-Водо-Электро-Сервис», полагавший, что оспариваемым договором нарушений прав и охраняемых законом интересов муниципального образования не допущено», – добавляет прокуратура округа. Но энергетическая компания, дойдя до апелляционной инстанции, суд проиграла. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

По данным системы Seldon, энергетическая компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» (ТВЭС) создана в 2008 году и является «дочкой» акционерного общества «Ямалкоммунэнерго», которое в свою очередь подконтрольно «Корпорации СТС». Данная корпорация – один из бизнес-активов энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Отметим, что «Ямалкоммунэнерго» – крупное ресурсоснабжающее предприятие Ямала. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах.

Красноселькупский район, Салехард, Дарья Котова

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