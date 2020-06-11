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Четверг, 11 июня 2020, 14:16 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале заметно выросло число заболевших коронавирусом

На Ямале 11 июня зафиксировано 77 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших выросло до 2964. Суточный прирост продемонстрировали Новый Уренгой и Салехард.

Почти все вновь заболевшие (71 человек) – жители населенных пунктов Ямала. На месторождениях выявлено лишь шесть новых случаев клинических форм заболевания COVID-19.

Так, число инфицированных в Новом Уренгое увеличилось до 735, за сутки 35 новых случаев. В Салехарде тест на COVID-19 оказался положительным у 15 человек. Всего в окружной столице 340 заболевших. Как сообщила 11 июня глава регионального штаба Татьяна Бучкова, в Салехарде все новые случаи были зафиксированы в домашних очагах. Всего в населенных пунктах ЯНАО 1424 заболевших, это 48% от общего числа инфицированных с начала пандемии. Число вахтовиков, подхвативших вирус COVID-19, выросло до 1540. За сутки выявлено шесть новых случаев.

За минувшие сутки в лабораториях Ямала было выполнено 4,1 тыс тестов на коронавирус. В стационарах сейчас лечение проходят 419 COVID-пациентов. 13 госпитализированных находятся в тяжелом, два в крайне тяжелом состоянии.

По данным на 10 июня в округе было выявлено 54 новых случая коронавируса.

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