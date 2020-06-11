На Ямале заметно выросло число заболевших коронавирусом

На Ямале 11 июня зафиксировано 77 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших выросло до 2964. Суточный прирост продемонстрировали Новый Уренгой и Салехард.

Почти все вновь заболевшие (71 человек) – жители населенных пунктов Ямала. На месторождениях выявлено лишь шесть новых случаев клинических форм заболевания COVID-19.

Так, число инфицированных в Новом Уренгое увеличилось до 735, за сутки 35 новых случаев. В Салехарде тест на COVID-19 оказался положительным у 15 человек. Всего в окружной столице 340 заболевших. Как сообщила 11 июня глава регионального штаба Татьяна Бучкова, в Салехарде все новые случаи были зафиксированы в домашних очагах. Всего в населенных пунктах ЯНАО 1424 заболевших, это 48% от общего числа инфицированных с начала пандемии. Число вахтовиков, подхвативших вирус COVID-19, выросло до 1540. За сутки выявлено шесть новых случаев.

За минувшие сутки в лабораториях Ямала было выполнено 4,1 тыс тестов на коронавирус. В стационарах сейчас лечение проходят 419 COVID-пациентов. 13 госпитализированных находятся в тяжелом, два в крайне тяжелом состоянии.

По данным на 10 июня в округе было выявлено 54 новых случая коронавируса.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 11.06.20

С начала пожароопасного сезона на Урале сгорели леса на 80 млн рублей. / Ямальский депутат заксобрания от фракции ЛДПР заявил, что не пойдет на предстоящие выборы. / В регионах Урала увеличивается показатель смертности от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»