На Ямале скончались еще два пациента с коронавирусом

В Новом Уренгое в больнице скончались два человека, у которых был подтвержден Covid-19. Об этом 12 июня сообщает оперативный штаб Ямала. С начала пандемии общее число умерших выросло до 15.

Как уточнила глава оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова, скончались 65-летний и 54-летний мужчины.

«С большим сожалением мы сообщаем о двух летальных случаях у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Новом Уренгое. Мужчина 65 лет заболел в конце мая, за медицинской помощью обратился сразу. Была диагностирована двусторонняя пневмония, которая осложнилась острой респираторной недостаточностью. Лечение пневмонии протекало на фоне ряда хронических заболеваний, таких как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Больной был переведен на поддержку аппарата ИВЛ. Однако усилия врачей не дали результата. Второй летальный случай у мужчины 54 лет, который заболел еще в начале мая. Был госпитализирован с диагнозом внебольничной двусторонней пневмонии. Почти месяц провел на аппарате искусственной вентиляции легких, но организм не отозвался на терапию. Пациент скончался», – уточнила г-жа Бучкова.

По состоянию на 12 июня общее число коронавирусных больных увеличилось в регионе до 3086. За сутки было зарегистрировано 122 новых случая заболевания Covid-19. Из них 96 человек – жители населенных пунктов. Больше всего заболевших в Новом Уренгое – 787, прирост за последние сутки- 52. По состоянию на 12 июня инфекция подтверидлась и у 26 вахтовиков.

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