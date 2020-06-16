На Ямале вновь выросло число умерших от коронавируса

В Новом Уренгое скончалась 61-летняя пенсионерка, у которой лабораторно был подтвержден Covid-19. Женщина заболела 6 июня, после госпитализации ее состояние резко ухудшилось.

Как сообщает 16 июня глава регионального штаба Татьяна Бучкова, в стационаре у пациентки была выявлена двухсторонняя пневмония, осложнившаяся дыхательной недостаточностью. «Состояние пациентки резко ухудшилось на шестой день болезни. Врачи оказывали всю необходимую помощь, но, к сожалению, организм не справился», – прокомментировала г-жа Бучкова.

С начала пандемии от коронавируса на Ямале скончались 18 человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Новом Уренгое.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 16.06.20

Дело сына ямальского экс-депутата дошло до суда, он обвиняется в убийстве. / На Урале продолжает расти заболеваемость коронавирусом. / На Ямале коронавирусом по-прежнему ежедневно заболевают десятки человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»