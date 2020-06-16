На Ямале количество Covid-пациентов превысило 3,5 тысячи

В ЯНАО 16 июня подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 3505.

Как и все последние дни рост заболевших фиксируется в населенных пунктах, где общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 1865 человек. За последние сутки в городах и поселках ЯНАО заболели 73 человека. Только в Новом Уренгое прирост за сутки – 44. Всего в газовой столице Ямала было выявлено 988 Covid-пациентов.

Как уточнила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова, в населенных пунктах коронавирус чаще фиксируется у контактных в действующих очагах. Появляются и новые небольшие очаги, в основном – домашние.

На месторождениях за сутки коронавирусом заболели 20 вахтовиков. Всего на месторождениях и производственных объектах с начала пандемии выявлено 1640 случаев Covid-19. Почти все вновь заболевшие работают на предприятиях в районе Нового Уренгоя.

Как сообщал «Новый День», по состоянию на 16 июня от коронавируса в округе скончались 18 человек.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

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