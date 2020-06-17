Компания «Салехардэнерго» оплатила давний штраф за слив фекалий в бассейн Обской губы

АО «Салехардэнерго» возместило ущерб, причиненный реке Васьёган (бассейн Обской губы). Сумма ущерба, причиненного еще в 2018 году, составила 2,1 млн рублей. Компания, нарушая природоохранное законодательство, сбрасывала канализационные воды в водный объект, сообщает прокуратура ЯНАО.

«Вопреки требованиям природоохранного законодательства, допустимая концентрация загрязняющих веществ была превышена. Ущерб, причиненный водному объекту, составил 2,1 млн рублей. Природоохранный прокурор внес представление руководителю АО «Салехардэнерго». По результатам его рассмотрения предприятие возместило причиненный ущерб. Директор структурного подразделения «Водоканал» привлечен к дисциплинарной ответственности», – сообщило 16 июня надзорное ведомство.

Загрязнение реки Васьёган – давняя экологическая проблема. И ее масштабы выходят за пределы Салехарда. Фекальные сбросы попадают в Обь – в одну из самых протяженных рек России. Представители компании «Салехардэнерго», которой принадлежат очистные сооружения, подтверждали, что канализационные воды в реку годами сливались лишь после небольшой механической очистки. Впрочем, это было ясно и без слов: жители Салехарда постоянно жаловались на жуткое канализационное зловоние.

В окружной прокуратуре отметили, что «с целью недопущения впредь подобных нарушений, приняты организационные меры» – завершена реконструкция канализационно-очистных сооружений.

В конце мая чиновники Салехарда действительно сообщили, что в городе была завершена реконструкция первого пускового комплекса очистных сооружений, начатая еще в 2017 году.Производственная мощность объекта составляет 8 тыс кубометров в сутки. И по оценке мэра Салехарда Алексея Титовского, это полностью покрывает потребности города, а качество сбрасываемой в реку жидкости теперь соответствует всем нормативным показателям.

О решении проблемы сообщил и глава АО «Салехардэнерго» Юрий Стратий. Как цитирует управленца издание «СеверПресс», теперь после механической очистки стоки направляются через биоочистку, чего ранее не было. «До реконструкции стоки из септиков после небольшой механической очистки сливались напрямую в реку», – приводят цитату г-на Стратия журналисты.

В окружной прокуратуре «Новому Дню» сообщили, что ущерб, который пришлось покрывать АО «Салехардэнерго», был причинен предприятием еще в 2018 году. А требование прокуратуры исполнено только сейчас: коммунальщики заплатили 2,1 млн рублей и отчитались о реконструкции комплекса очистных сооружений.

Напомним, АО «Салехардэнерго» на 100% принадлежит мэрии Салехарда, но с ноября 2016 года актив (электросетевой комплекс АО «Салехардэнерго») был передан в аренду АО «Распределительная сетевая компания Ямала» (АО «РСК Ямала»). И это один из самых серьезных игроков энергетического рынка Ямала. Компания «РСК Ямала» была создана в 2014 году и через Корпорацию СТС контролируется энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Салехард, Дарья Котова

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