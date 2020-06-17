На Ямале за сутки от коронавируса скончались три человека

Оперативный штаб Ямала 17 июня сообщил сразу о трех летальных случаях в регионе. От коронавируса умерли два пациента в Новом Уренгое, также скончался больной в Салехарде.

Как уточнила глава оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова, в Новом Уренгое жертвами Covid-19 стали 41-летний и 57-летний мужчины. В окружной столице скончался 44-летний пациент салехардской больницы.

41-летний мужчина заболел в начале июня и был госпитализирован с пневмонией и дыхательной недостаточностью, у больного также имелся ряд хронических заболеваний, что могло способствовать неблагоприятному течению инфекции. «Через несколько дней состояние пациента ухудшилось и он скончался», – уточнила Татьяна Бучкова. Мужчина, скончавшийся в возрасте 57 лет, также попал в больницу с пневмонией, через несколько дней его состояние ухудшилось, наблюдалась острая дыхательная недостаточность.

«Третья жертва коронавируса – 44 летний мужчина, скончался в Салехарде. За помощью обратился на седьмой день болезни, поступил в стационар с внебольничной пневмонией», – добавила глава оперативного штаба ЯНАО.

С начала недели в регионе от коронавируса скончались пять человек. В понедельник, 15 июня, в Ноябрьске умерла 71-летняя женщина. Во вторник, 16 июня, скончалась 61-летняя пациентка больницы Нового Уренгоя. В среду, 17 июня, зафиксировано сразу три летальных исхода от Covid-19. Общее число умерших с начала пандемии – 21.

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