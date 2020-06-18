«Люди умирают, а он о здании думает»: жители Нового Уренгоя поссорились из-за нового ковидария

Жители Нового Уренгоя поспорили в социальных сетях из-за решения перепрофилировать под ковидарий центр социальной помощи детям «Садко». Дискуссия среди горожан началась с видео, которое снял и разместил в YouTub воспитатель центра Руслан Попов.

Молодой человек, представившись воспитателем центра, на камеру заявил, что «Садко» хотят отдать под госпиталь, куда будут привозить вахтовиков с коронавирусной инфекцией.

«Так вот, ребят, это очень печальная новость», – заявил автор ролика. Он напоминает, что в Новом Уренгое много больших детских садов, гостиниц, но «Садко» под ковидарий использовать не стоит. «Я прошу помочь распространить видео, чтобы дошло до их голов, богов наших, что так проблема не решается», – говорит на камеру Руслан Попов и задается вопросом: почему именно дети и люди, которые работают в «Садко», должны страдать?

Ссылку на видеоролик начали репостить пользователи социальной сети «ВКонтакте». Под одним из постов разгорелась дискуссия. Мнения горожан разделились, но большинство жестко осудили посыл воспитателя Руслана Попова.

«Я вот слушаю Вас, молодой человек! И слезы на глазах наворачиваются! Как так вообще можно? У меня родители переболели коронавирусом. Смогли справиться, вышли из тяжелого состояния. Вы себе не представляете как это сложно! А вы тут про здание – видите ли не то. Да и хорошо, что детей подальше отвезут из центра Садко! Сейчас больным помощь нужна! Реальная! А не вот эти стенания и переживания из-за ваших мелких неудобств! Вы говорите, не дай бог кто-то умрет в этих стенах? А люди умирают, если что… Не будьте бесчеловечным и бездушным, какой пример вы показываете детям, которых воспитываете? Может хватит бояться за свою шкуру?» – ответила Руслану пользователь под ником Настя Иванова.

Еще один пользователь Гульнара Данилова обратила внимание на то, что зря автор видео делает акцент на детях. «Надоел этот коронавирус уже всем, у меня родственник переболел. Терпения врачам! И я знаю о том, как все перенагружено. И предлагать размещать больных в пустых зданиях, это не совсем правильно. Тут здание хотя бы приспособлено как-то для лечения. Автор даже не знает, что инфекция живет 48 часов, а уж после проведенной дизенфекции здание потом никак не будет угрожать здоровью детишек. Я понимаю всю обеспокоенность автора, но не могу его поддержать, т.к. угрозы для здоровья детей никакой нет», – написала Гульнара.

«Автор совсем …? Люди умирают, а он о здании думает», – добавляет комментарий горожанин под ником Коля Вануйто. Елена Емельянова тоже возмутилась: «Вы серьезно??? Ковид поражает легкие, а сми и самоизоляция – мозг. Простите за грубость, но ваш пост просто **** ну слов нет».

Светлана Уманская, напротив, испугалась, что в «Садко» будут умирать люди. «А я потом ребенка туда поведу?», – пишет пользователь соцсети. Звучали предложения отдать под ковидарий профилакторий «Газовик», но новоуренгойцы напомнили авторам идеи, что в «Газовике» – плесень и разруха.

Один из воспитателей центра «Садко» на условиях анонимности согласился рассказать «Новому Дню», как отреагировали сотрудники учреждения на инициативу перепрофилировать учреждение.

«В нашем коллективе произошел раскол. Одни выступают за то, чтобы детей оградить от всего. Другие просто не хотят двигаться с насиженного места. Большая часть сотрудников считает, что ради безопасности детей необходимо все-таки переезжать и дать возможность медикам заниматься лечением людей», – уточнил собеседник.

Глава оперативного штаба Ямала Татьяна Бучкова прокомментировала инициативу властей перепрофилировать «Садко» для приема Covid-пациентов.

«В населенных пунктах Ямала жители продолжают переносить коронавирусную инфекцию с симптоматикой. Самое большое число госпитализированных в Новом Уренгое. В основном это жители города, инфекцию выявляют у них при обследовании по контакту или при обращении за медицинской помощью. Система здравоохранения города работает в усиленном режиме, большая нагрузка идет на медиков. За последнюю неделю на базе городской больницы создали еще 100 дополнительных специализированных коек. Все мощности больницы уже выведены на максимум для борьбы с коронавирусом. Сейчас ведется работа по подбору подходящих помещений в городе, которые бы отвечали всем требованиям эпидемиологов и могли временно послужить для разворачивания резервных коек и лечения больных. Сохранить здоровье, и, главное, жизни ямальцев – сейчас самая важная задача», – позиция оперштаба.

С начал пандемии на Ямале коронавирусом заболели 3713 человек. Это данные по состоянию на 18 июня. Число летальных исходов – 21. Новый Уренгой остается самой неблагоприятной территорией, где больше всего инфицированных – 1098 с начала пандемии. В Салехарде, для примера, 391 заболевший.

Новый Уренгой, Салехард, Дарья Котова

Новый Уренгой, Салехард. Другие новости 17.06.20

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