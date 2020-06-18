На Ямале зафиксирован суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

Ямал 18 июня побил свой суточный рекорд по коронавирусу. Выявлено 127 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших выросло до 3713.

Почти все заболевшие – жители населенных пунктов, где суточный прирост составил 119 случаев. На месторождениях Ямала заболели восемь человек.

С начала пандемии в городах и районах ЯНАО общее число инфицированных составляет 2053. Самая серьезная ситуация в Новом Уренгое, на который приходится половина Covid-пациентов, там заболели 1098 человек.

По состоянию на 18 июня в Новом Уренгое было выявлено 83 новых случая коронавируса. Еще 12 человек заболели в Тарко-Сале, три в Салехарде. Четыре коронавируса выявили в городе Губкинский, два в Ноябрьске, в Муравленко и Тазовском пять и шесть вновь инфицированных соответственно.

Очаги коронавируса на месторождениях ликвидированы. За сутки Covid-19 подтверждался там восемь раз. Так, на месторождении Пуровского района два случая , по одному заболевшему на предприятиях Ноябрьска и Губкинского района. Еще четыре инфицированных на предприятиях в районе Нового Уренгоя. Всего на месторождениях было зафиксировано 1660 случаев коронавируса.

«В стационарах лечение проходят 553 пациента с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. Девять пациентов – на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное», – уточнили в оперштабе региона.

Новый Уренгой, Салехард, Дарья Котова

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