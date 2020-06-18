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Четверг, 18 июня 2020, 14:32 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале зафиксирован суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

Ямал 18 июня побил свой суточный рекорд по коронавирусу. Выявлено 127 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших выросло до 3713.

Почти все заболевшие – жители населенных пунктов, где суточный прирост составил 119 случаев. На месторождениях Ямала заболели восемь человек.

С начала пандемии в городах и районах ЯНАО общее число инфицированных составляет 2053. Самая серьезная ситуация в Новом Уренгое, на который приходится половина Covid-пациентов, там заболели 1098 человек.

По состоянию на 18 июня в Новом Уренгое было выявлено 83 новых случая коронавируса. Еще 12 человек заболели в Тарко-Сале, три в Салехарде. Четыре коронавируса выявили в городе Губкинский, два в Ноябрьске, в Муравленко и Тазовском пять и шесть вновь инфицированных соответственно.

Очаги коронавируса на месторождениях ликвидированы. За сутки Covid-19 подтверждался там восемь раз. Так, на месторождении Пуровского района два случая , по одному заболевшему на предприятиях Ноябрьска и Губкинского района. Еще четыре инфицированных на предприятиях в районе Нового Уренгоя. Всего на месторождениях было зафиксировано 1660 случаев коронавируса.

«В стационарах лечение проходят 553 пациента с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. Девять пациентов – на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное», – уточнили в оперштабе региона.

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