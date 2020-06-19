На Ямале второй день подряд фиксируется больше сотни больных с Covid-19

В ЯНАО 19 июня выявлен 121 новый случай коронавируса. Общее число заболевших выросло до 3834.

Как сообщает оперативный штаб Ямала, напряженная ситуация по-прежнему остается в Новом Уренгое, где за сутки выявлено 84 новых случая коронавируса. Всего в газовой столице округа с начала пандемии заболели 1182 человека.

Общее число заболевших в населенных пунктах ЯНАО увеличилось до 2174. На месторождениях среди вахтовиков Covid-19 фиксировался 1660 раз.

Число летальных исходов от коронавируса – 22. В пятницу, 19 июня, глава оперативного штаба округа Татьяна Бучкова сообщила об очередной смерти. В Новом Уренгое скончался 63-летний мужчина. Covid-19 у него был подтвержден.

«Мужчина заболел в середине мая, при ухудшении состояния был госпитализирован, в больнице диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония. Инфекция протекала на фоне сопутствующих заболеваний сердца, в декабре 2019 года мужчина перенес инфаркт. В отделении пациенту оказывалась вся необходимая помощь, однако спустя две недели его состояние ухудшилось. Организм не справился с нагрузкой. К сожалению, пациент скончался», – уточнила Татьяна Бучкова.

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