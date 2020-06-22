Ямальский священник погиб в страшном ДТП

Священник храма Архистратига Михаила в Ноябрьске Евгений Косолапов погиб в жутком ДТП. Оно произошло 21 июня в Липецкой области.

Как сообщает «Ноябрьск24», под Ельцом столкнулись две иномарки: Kia Rio и Hyundai Creta. В одной из машин ехал батюшка Евгений Косолапов с родственниками своей супруги. В ДТП погибли шесть человек. Выжила только одна женщна. Виновник аварии пока не назван.

В социальных сетях храма Архистратига Михаила о трагедии не сообщается. Известно лишь, что в понедельник, 22 июня, состоится панихида по погибшему священнослужителю. У него остались супруга и пятеро детей.

Ноябрьск, Салехард, Дарья Котова

Ноябрьск, Салехард. Другие новости 20.06.20

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